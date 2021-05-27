В Рособрнадзоре допустили дистанционную форму сдачи ЕГЭ в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор допускает, что в будущем сдача единого государственного экзамена может быть организована в дистанционном формате, однако будет сложно обеспечить равные условия для всех экзаменуемых, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Отвечая на вопрос о возможных сроках перехода на дистанционную форму сдачи экзамена, Музаев затруднился привести конкретные временные рамки.

"Я не могу пока сказать год в будущем, когда это произойдет", – цитирует его РИА Новости.

Глава Рособрнадзора отметил, что обязательным условием для реализации данной инициативы является обеспечение одинаковых возможностей для всех участников экзамена, в том числе скорости интернет-соединения и технических характеристик компьютера. По словам Музаева, именно из-за этой проблемы было невозможно ввести компьютерную сдачу экзамена по информатике, который впервые пройдет в этом году.

Ранее начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что трансформация единого государственного экзамена возможна в том случае, если изменятся внешние требования и запросы общества. Он отметил, что ЕГЭ регулярно совершенствуется и технологически развивается.

Основная волна ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая и продлится до 25 июня. В Роспотребнадзоре объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. По данным ведомства, на случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями.

