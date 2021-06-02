Собянин рассказал о достижениях московского образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичного образования. Информация появилась на его персональном сайте.

Градоначальник отметил, что за последние годы образование стало более справедливым, так как раньше в Москве было порядка 50 школ высокого мирового уровня, в которые каждый родитель стремился устроить ребенка. Сейчас же качественным преподаванием может похвастаться подавляющее большинство школ.

"Если учащийся сам хочет учиться, он точно имеет возможность получить нормальное образование", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что школы в центре и спальных районах должны финансироваться и обеспечиваться всем необходимым на равных условиях. При этом дополнительное финансирование образовательные учреждения могут получить, выиграв грант.

Таким образом, все дети Москвы имеют одинаковую возможность качественно учиться, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 годов. Такой результат отмечен впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности образования в Москве.