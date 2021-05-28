Собянин: москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021, рассказал Сергей Собянин.

В ходе встречи с победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, которая состоялась в концертном зале "Зарядье", столичный мэр отметил, что вынужденный переход на дистанционный формат обучения вызывал беспокойство за результаты школьников в обучении и на олимпиадах.

"Но результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей – это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили", – заявил Собянин.

По его словам, победителями и призерами стали ученики почти половины московских школ из практически всех районов города. Такой результат наблюдается впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности столичного образования. Также градоначальник напомнил, что победители всероссийской олимпиады приобретают возможность поступить в лучшие вузы, а также получают денежные призы.

"О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что столичные власти стремятся делать все необходимое для того, чтобы Москва была центром широких возможностей для профессионального развития во всех сферах. Также в городе ведутся работы по формированию благоприятной для молодежи среды: строятся велодорожки, обустраиваются парки и места отдыха. В этой части Москва является одним из лучших городов мира, уверен Собянин.

"Огромное спасибо вашим учителям, которые вырастили вас, увидели ваш талант, помогли ему раскрыться. Огромное спасибо родителям, которые поддержали вас при такой сумасшедшей нагрузке помогли вам выстоять и победить", – поблагодарил он.

По данным мэрии, учащиеся московских школ получили 1 346 наград, в том числе 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призеров. Их получили 1 222 ученика из 244 школ Москвы. Всего в заключительном этапе олимпиады приняли участие 2 486 столичных школьников.

Одной из победителей стала Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых, которая получила диплом олимпиады по немецкому языку, а также диплом призера по французскому языку. Это первый в истории случай, когда победителем стал незрячий ученик.

Ранее Сергей Собянин учредил гранты за наиболее востребованные цифровые материалы "Московской электронной школы". На выплаты могут претендовать физические лица.