Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников

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Сергей Собянин отметил успешные достижения участников Всероссийской олимпиады школьников из Москвы. Об этом мэр столицы написал на странице в социальной сети.

"Поздравляю победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников! Москвичи, как всегда, выступили достойно и завоевали 1 тысячу 346 дипломов", – указано в заявлении Собянина.

Градоначальник также отметил, что попадание на федеральный этап олимпиады уже может считаться высоким результатом. Собянин пожелал школьникам сохранить мотивацию и в дальнейшем.

Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Награды конкурса получили ученики 244 столичных школ. На заключительный этап отобрались более 2,4 тысячи представителей московской системы образования. До победы дошли 266 учеников.

Накануне Сергей Собянин учредил гранты за наиболее востребованные цифровые материалы "Московской электронной школы". На выплаты могут претендовать физические лица.