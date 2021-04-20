Собянин увеличил стипендии москвичам, проходящим дополнительное профессиональное обучение

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится об увеличении стипендии москвичам, проходящим дополнительное профессиональное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Размер стипендии женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц", – говорится в сообщении.
Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Ее цель – повысить конкурентоспособность и востребованность граждан на рынке труда, позволить им освоить востребованные специальности и продлить трудовую активность населения. Также программа способствует расширению гибких форм занятости: надомного труда, частичной занятости, самозанятости.
В пресс-службе рассказали, что в 2020 году участие в программах обучения приняли 4,3 тысячи женщин, воспитывающих дошкольников, а также порядка 4,9 тысячи человек старше 50 лет. Обучение проходит на базе 40 столичных организаций – колледжей, вузов, учебных центров.
В числе наиболее востребованных программ – повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование.
Ранее сообщалось о старте очередного этапа приема заявок на субсидии для обучения сотрудников. До 30 апреля столичные работодатели могут подать заявку, после одобрения которой удастся компенсировать затраты на обучение персонала по программам среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: