Собянин увеличил стипендии москвичам, проходящим дополнительное профессиональное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится об увеличении стипендии москвичам, проходящим дополнительное профессиональное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Размер стипендии женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц", – говорится в сообщении.

Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Ее цель – повысить конкурентоспособность и востребованность граждан на рынке труда, позволить им освоить востребованные специальности и продлить трудовую активность населения. Также программа способствует расширению гибких форм занятости: надомного труда, частичной занятости, самозанятости.

В пресс-службе рассказали, что в 2020 году участие в программах обучения приняли 4,3 тысячи женщин, воспитывающих дошкольников, а также порядка 4,9 тысячи человек старше 50 лет. Обучение проходит на базе 40 столичных организаций – колледжей, вузов, учебных центров.

В числе наиболее востребованных программ – повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование.

Ранее сообщалось о старте очередного этапа приема заявок на субсидии для обучения сотрудников. До 30 апреля столичные работодатели могут подать заявку, после одобрения которой удастся компенсировать затраты на обучение персонала по программам среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей.