Сергунина пригласила предпринимателей пройти обучение по президентской программе

08:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров пройдет для столичных предпринимателей и их сотрудников.
Больше половины стоимости (66 процентов) будет оплачено из федерального бюджета, а также правительством Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов города.
По ее словам, проект позволит работодателям сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке за счет подготовки высококлассных специалистов.
Заявку и пакет документов для конкурсного отбора нужно подать до 23 апреля. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно.
Вместе с документами необходимо предоставить мотивационное эссе, а затем пройти профессиональное интервью и тестирование.
Обучение предусматривает теоретическую переподготовку по таким направлениям, как финансы, управление, менеджмент и другим, либо проектно-ориентированную программу.
Она подразумевает разработку и реализацию собственного проекта под руководством преподавателя, который должен быть направлен на повышение эффективности организации.
В программе принимают участие Финансовый университет при Правительстве РФ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, "МЭИ", Государственный университет управления и другие.
Московский центр развития кадрового потенциала образования ранее стал лауреатом премии правительства РФ в области образования. Его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов.
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