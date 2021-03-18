В Москве начнется новый этап приема заявок на субсидии для обучения сотрудников

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Новый этап приема заявок на получение субсидий для обучения сотрудников начнется в Москве с 22 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С 22 марта до 30 апреля будет идти заявочная кампания на субсидии, которые позволяют компенсировать расходы на обучение сотрудников. В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 миллионов рублей", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Специалист отметила, что на нынешнем этапе был расширен список получателей поддержки и упрощены условия подачи заявок. Теперь на субсидию могут рассчитывать некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с сотрудниками трудовые договоры.
Компенсации подлежат затраты на обучение по программам среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей. Кроме того, разрешено субсидировать траты на курсы переподготовки сотрудников с присвоением дополнительных квалификаций.
Возмещению по программе подлежит до 95% расходов, но не более 120 тысяч на сотрудника. Ограничение для компании в целом – 10 миллионов рублей. Рассматриваться будут как трехсторонние договоры на обучение, так и двусторонние (между работодателем и образовательной организацией).
В нынешнем году власти отменили требование об отсутствии задолженности по уплате налогов на сумму более 100 тысяч рублей. Кроме того, заявки на участие в программе можно направить онлайн.
Ранее в марте Сергей Собянин сообщил, что в столице упростили условия получения субсидий для бизнеса. Это означает, что вдвое уменьшилось число необходимых документов, а также появилась возможность доработать заявку одновременно с рассмотрением.
В столице упростили получение субсидий для бизнеса
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