13:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве упростили условия получения субсидий для бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
"Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней", – написал мэр.
Уточняется, что подробности новой программы можно уточнить на портале. Там рассказывается о 16 способах, как получить финансовую поддержку. Задать интересующие вопросы можно также по телефону +7 (499) 444-16-15.
На сайте Moscow Business отмечается, что в 2020 году были одобрены около 3,2 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Ранее на портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса. Программа работает по принципу калькулятора на сайтах банков.
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