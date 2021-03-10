Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве упростили условия получения субсидий для бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

"Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней", – написал мэр.

Уточняется, что подробности новой программы можно уточнить на портале. Там рассказывается о 16 способах, как получить финансовую поддержку. Задать интересующие вопросы можно также по телефону +7 (499) 444-16-15.

На сайте Moscow Business отмечается, что в 2020 году были одобрены около 3,2 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Ранее на портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса. Программа работает по принципу калькулятора на сайтах банков.