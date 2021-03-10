На портале Московского инновационного кластера запустили новый сервис для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый сервис для расчета размера государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании, запустили на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков.



"Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Он отметила, что речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что участники МИК могут рассчитать субсидии на разработку продуктов, покупку оборудования, лизинг и коммунальные платежи.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, на платформе i.moscow постоянно увеличивается количество сервисов, позволяющих инновационным компаниям комфортно взаимодействовать с городом, участвовать в программах развития, решать бизнес-задачи.

"Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета. Все это позволяет платформе МИК быть одним из ключевых инструментов инфраструктуры мер поддержки бизнеса от города, которая напрямую влияет на формирование благоприятной среды для развития предпринимательства в Москве", – рассказал Лысенко.

Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

