Власти РФ предложили ввести "кешбэк для инвесторов" – СМИ

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Правительство РФ и профильные министерства могут представить новую программу инвестиционного роста. Об этом сообщает РБК.

Режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) изменят таким образом, что в него войдет мотивационный механизм кешбэка.

"В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения: в частности, будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк", – заявил собеседник издания, близкий к правительству.

Благодаря нововведениям инвесторы смогут не только пользоваться субсидиями на компенсацию затрат, но и применять налоговый вычет. Кроме того, могут быть допущены комбинации двух доступных вариантов.

В Минэкономразвития подчеркнули, что кешбэк планируют ввести как на инфраструктуру инвестиционных проектов, так и на общую инфраструктуру нескольких проектов. Также речь идет о компенсациях расходов на уплату процентов на инвестиционной фазе, на внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и на трудоустройство высвобождаемого персонала.

В марте 2021 года Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу следует вкладывать капитал внутри страны. На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент страны заявил о необходимости создания в стране соответствующих условий.