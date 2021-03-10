Косметика и моющие средства стали наиболее востребованными товарами экспортеров столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Самыми популярными товарами столичного производства за рубежом стали средства для волос, косметика и бытовая химия. Об этом свидетельствуют данные Московского экспортного центра (МЭЦ).

Объем экспорта средств для волос составил 139 миллионов долларов США, косметики – 104 миллиона долларов, моющих средств – 89 миллионов.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что объем экспорта товаров широкого потребления в прошлом году составил 967 миллионов долларов.

"Лидерами среди импортеров в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Китай. Совокупно они приобрели продукции на 637 миллионов долларов США. В основном эти страны закупали моющие и чистящие средства, средства для волос, макияжа и ухода за кожей", – подчеркнул Фурсин.

Как передает портал мэра и правительства Москвы, спрос также вырос в Анголе – на 295 процентов, в Корее – на 176, в Словакии – на 122, в Австралии – на 106, а также в Дании, Норвегии, Польше, Румынии и Болгарии.

Аналитики центра "Моспром" считают, что самыми перспективными рынками для увеличения поставок средств для волос являются страны ближнего зарубежья и Европы.

"Если посмотреть структуру столичного экспорта косметической продукции более подробно, то средства для волос составляют более 40 процентов всего совокупного экспорта косметической продукции Москвы – это 345,41 миллиона долларов. Основные импортеры – Белоруссия и Казахстан, на которых приходится порядка половины всего экспорта средств для волос", – прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

МЭЦ поддерживает производителей данного сегмента. Например, компания, которая занимается экспортом бытовой химии в Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, получила грант в размере 1,7 миллиона рублей. А возместить затраты на транспортировку и сертификацию систем менеджмента удалось компании, которая производит декоративную косметику.

Кроме того, в прошлом году выросли продажи и других товаров, среди которых музыкальные инструменты, картины и рисунки, курительные трубки и мундштуки, диваны-кровати и кресла-кровати, туалетная бумага, бумажные платки, влажные салфетки, кусковое мыло.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей.

По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7 процента. Всего на долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций.

