Объем инвестиций в экономику Москвы превысил 3,5 триллиона рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7 процента. Всего на долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций.
"В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза", – приводит слова Ефимова портал мэра и правительства города.
Отмечается, что сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется.
В нее входят такие инструменты, как предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, различные субсидии, займы и снижение налоговой нагрузки.
Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются 123 московские компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов.
Ранее стало известно, что в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов.
"Интервью": Владимир Ефимов – об экономике в столице
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