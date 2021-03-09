Объем инвестиций в экономику Москвы превысил 3,5 триллиона рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7 процента. Всего на долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций.

"В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза", – приводит слова Ефимова портал мэра и правительства города.

Отмечается, что сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется.

В нее входят такие инструменты, как предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, различные субсидии, займы и снижение налоговой нагрузки.

Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются 123 московские компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов.

Ранее стало известно, что в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов.