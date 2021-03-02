15:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский Портал поставщиков станет открытым электронным магазином, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Теперь приобретать товары, работы и услуги на московском Портале поставщиков смогут не только государственные заказчики, но и любые юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица при условии получения ими статуса пользователя портала.
Портал создали в 2013 году. Это крупнейший региональный электронный магазин, предназначенный для оперативных закупок малого объема в интересах органов государственной власти.
В 2018 году портал открылся для подключения заказчиков из российских регионов. Сейчас закупки проводят органы государственной власти и местного самоуправления 36 субъектов РФ.
В качестве поставщиков на портале зарегистрировались более 210 тысяч предпринимателей со всей страны, 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно на портале заключается свыше тысячи контрактов. В котировочных сессиях принимают участие в среднем семь участников, а среднее снижение цены составляет порядка 13%.
Всего в прошлом году на портале провели 490 тысяч закупок общим объемом 61,1 миллиарда рублей. Это на 35% больше, чем в 2019 году. Только между московскими заказчиками и региональными поставщиками заключили 76,4 тысячи контрактов на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, или 30% от общего объема закупок московских заказчиков на портале.
Отмечается, что это обстоятельство свидетельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и о реальной возможности выйти на московский рынок для региональных поставщиков.
В тексте документа указано, что в мае прошлого года Портал поставщиков занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. В феврале этого года портал занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей" в конкурсе "Золотой сайт".
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что число стандартных товарных единиц в каталоге портала поставщиков достигло миллиона.
Рост числа стандартных товарных единиц в ассортименте столичного портала поставщиков – результат доработки функционала платформы. Теперь стала возможной массовая загрузка, причем интеллектуальная система предлагает рекомендации по параметрам на основе характеристик товара.
В 2020 году активнее всего новые позиции добавляли поставщики из Москвы и Московской области. Кроме того, многие товарные единицы внесли предприниматели Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
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