Свыше 1,7 тыс самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков за пять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 1,7 тысячи самозанятых граждан зарегистрировались на портале поставщиков за последние пять месяцев. С июля этого года их выделили на сайте в отдельную категорию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, теперь предприниматели могут выбрать соответствующий налоговый статус и попасть в общий реестр поставщиков, доступный госзаказчикам.
Указав на портале поставщиков категорию "самозанятый гражданин", предприниматели могут участвовать в торгах наравне с представителями МСП с сохранением льгот.
Налоговый статус самозанятого дает право пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, на портале зарегистрировано уже более 200 тысяч поставщиков.
"За пять месяцев самозанятые заключили около 400 контрактов", – приводятся в материале слова Ефимова.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что портал поставщиков дает возможность получать новые заказы, а также находить партнеров и дополнительные рынки сбыта.
В начале ноября на портале ввели умный интерфейс. Уточнялось, что на нем появились разные варианты оформления главной страницы. Она теперь будет зависеть от категории пользователя. Если человек не зарегистрирован на портале, то на главной странице появится основная информация о сервисе. Новый пользователь сможет выбрать свой статус (заказчик или поставщик) и перейти к регистрации.
Кроме того, на портале поставщиков появился чат-бот. Он оперативно отвечает на основные вопросы пользователей. Сообщалось, что в него заложены более 400 статей о работе портала. Чат-бот создан на основе искусственного интеллекта.
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