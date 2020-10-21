10:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чат-бот появился на столичном портале поставщиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он сможет оперативно ответить на основные вопросы пользователей. Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что бот был сделан для удобства людей, поскольку они часто предпочитают использование чатов общению по телефону.
"Он работает круглосуточно и мгновенно ищет информацию по наиболее распространенным вопросам – от регистрации на сайте до заключения контракта с заказчиком", – подчеркнул Лысенко.
Сообщается, что чат-бот разработали в общегородском контакт-центре. В него заложено свыше 400 статей о работе портала. С его помощью бизнесмены смогут получить ответы на самые важные вопросы.
В частности, чат-бот может рассказать, как внести свой товар в каталог портала, как проходит подписание оферты или что требуется для участия в городских закупках. Кроме того, он поможет выяснить, как пользоваться услугами для предпринимателей и иными сервисами портала поставщиков.
Чат-бот разработан на основе технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому он может изучать поданные запросы, а также ответы операторов, которые подключаются, если чат-бот не может дать ответ на заданный вопрос. Поэтому его база данных постоянно пополняется новыми сведениями.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассчитывает, что впоследствии чат-бот сможет принимать до 30% обращений самостоятельно. Он отметил, что только за 2020 год операторы горячей линии ведомства ответили более чем на 65 тысяч звонков.
"Теперь пользователям не придется каждый раз звонить операторам. Бот возьмет на себя самые частые вопросы и тем самым разгрузит операторов контакт-центра. Специалисты же сфокусируются на решении более сложных обращений. Автоматизация процессов службы технической поддержки портала поставщиков повысит эффективность и сократит срок обработки сообщений", – подчеркнул Щербаков.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице до конца 2020 года запустят новый электронный сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Он будет принимать жалобы и предложения от бизнесменов по таким темам, как предоставление льгот по налогам и аренде, участие в торгах и подключение к инженерным сетям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: