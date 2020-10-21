Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чат-бот появился на столичном портале поставщиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он сможет оперативно ответить на основные вопросы пользователей. Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что бот был сделан для удобства людей, поскольку они часто предпочитают использование чатов общению по телефону.

"Он работает круглосуточно и мгновенно ищет информацию по наиболее распространенным вопросам – от регистрации на сайте до заключения контракта с заказчиком", – подчеркнул Лысенко.

Сообщается, что чат-бот разработали в общегородском контакт-центре. В него заложено свыше 400 статей о работе портала. С его помощью бизнесмены смогут получить ответы на самые важные вопросы.

В частности, чат-бот может рассказать, как внести свой товар в каталог портала, как проходит подписание оферты или что требуется для участия в городских закупках. Кроме того, он поможет выяснить, как пользоваться услугами для предпринимателей и иными сервисами портала поставщиков.

Чат-бот разработан на основе технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому он может изучать поданные запросы, а также ответы операторов, которые подключаются, если чат-бот не может дать ответ на заданный вопрос. Поэтому его база данных постоянно пополняется новыми сведениями.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассчитывает, что впоследствии чат-бот сможет принимать до 30% обращений самостоятельно. Он отметил, что только за 2020 год операторы горячей линии ведомства ответили более чем на 65 тысяч звонков.

"Теперь пользователям не придется каждый раз звонить операторам. Бот возьмет на себя самые частые вопросы и тем самым разгрузит операторов контакт-центра. Специалисты же сфокусируются на решении более сложных обращений. Автоматизация процессов службы технической поддержки портала поставщиков повысит эффективность и сократит срок обработки сообщений", – подчеркнул Щербаков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице до конца 2020 года запустят новый электронный сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Он будет принимать жалобы и предложения от бизнесменов по таким темам, как предоставление льгот по налогам и аренде, участие в торгах и подключение к инженерным сетям.