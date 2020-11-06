Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Умный интерфейс ввели на портале поставщиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на нем появились разные варианты оформления главной страницы. Она теперь будет зависеть от категории пользователя. Если человек не зарегистрирован на портале, то на главной странице появится основная информация о сервисе. Новый пользователь сможет выбрать свой статус (заказчик или поставщик) и перейти к регистрации.

Что касается авторизованных пользователей, то заказчику портал порекомендует перейти к каталогу продукции, а поставщику – непосредственно к закупкам.

Основное меню платформы также претерпело изменения. Теперь в нем отображаются разделы, которые нужны для организации работы на портале. Сообщается, что в настоящий момент они структурированы в виде списка разделов. Поиск нужной категории облегчен благодаря всплывающим окнам с подразделами.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что концепция портала заключается в обеспечении простого и понятного участия в закупочном процессе. Он отметил, что в соответствии с ней создаются визуальное оформление, пользовательские сценарии и функционал.

"Обновление интерфейса и размещение целевого контента помогают участникам уверенно чувствовать себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентироваться в информации и быстро совершать необходимые действия", – отметил Лысенко.

В свою очередь, глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что функционал портала постоянно развивается и адаптируется под новые задачи заказчиков и поставщиков. Он добавил, что ведется постоянная работа над ростом эффективности и конкуренции в сфере закупок.

Также, по словам Щербакова, для разработчиков портала остается важным обеспечение прозрачности закупочного процесса.

"Мы видим, что не только растет общее число контрактов и зарегистрированных поставщиков, но и их активность находится на высоком уровне: в этом году конкуренция в котировочных сессиях на портале составляет в среднем семь участников на закупку", – отметил Щербаков.

Ранее на портале поставщиков появился чат-бот. Он оперативно отвечает на основные вопросы пользователей. Сообщалось, что в него заложены более 400 статей о работе портала. Чат-бот создан на основе искусственного интеллекта.