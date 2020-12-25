Количество товаров и услуг на портале поставщиков достигло миллиона

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что число стандартных товарных единиц в каталоге портала поставщиков достигло миллиона. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Стандартная товарная единица – это универсальное понятие, под которым понимается товар, работа или услуга, размещенная на портале с полными характеристиками.
"Сегодня на портале для заказчиков Москвы и еще 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тысяч были внесены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, еще 515 тысяч сформированы на основании системного анализа востребованности продукции или услуг среди всех государственных контрактов, заключаемых московскими заказчиками", – заявил Ефимов.
Сообщается, что сейчас каталог функционирует как полноценный маркетплейс для государственных заказчиков, где можно обработать и структуризировать всю необходимую информацию.
Рост числа стандартных товарных единиц в ассортименте столичного портала поставщиков – результат доработки функционала платформы. Теперь стала возможной массовая загрузка, причем интеллектуальная система предлагает рекомендации по параметрам на основе характеристик товара.
В 2020 году активнее всего новые позиции добавляли поставщики из Москвы и Московской области. Кроме того, многие товарные единицы внесли предприниматели Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Наполнением платформы занимается Аналитический центр города Москвы. Ежедневно его сотрудники обрабатывают около 1,5 тысячи заявок.
Ранее стало известно, что Москва вновь возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок. Сравнительный анализ специалисты проводили по 40 критериям. Особое внимание исследователи уделяли использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки малого и среднего предпринимательства.
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