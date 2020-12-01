Москва поможет еще 53 экспортерам разместиться на ведущих маркетплейсах мира в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще более 50 компаний-экспортеров получат поддержку города по размещению на зарубежных электронных площадках. Такое решение приняли конкурсные комиссии Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бесплатные премиальные аккаунты на ведущей B2B-площадке Europages.com появятся у 33 компаний из 13 отраслей.
Отмечается, что это один из крупнейших мировых маркетплейсов, у которого свыше четырех миллионов уникальных посетителей в день. В нем зарегистрировано более трех миллионов поставщиков.
Премиальный аккаунт дает приоритет ранжирования в поисковой системе и максимально возможное число ключевых слов для поискового запроса. Благодаря этому продукцию московских предприятий удастся вывести на первые места в поисковых запросах в Google.
Поддержка от столицы достанется производителям электрического и медицинского оборудования, одежды и текстиля, косметики, стройматериалов, продукции химической промышленности, мебели, транспортных средств, продуктов в сфере информационных технологий, поставщикам юридических, аудиовизуальных, логистических и лингвистических услуг.
Еще 20 производителей товаров из 9 отраслей откроют магазины на Ebay.com и обучатся работе с ними. Предприниматели смогут работать с личным кабинетом и листингами, а также узнают все тонкости работы в таком формате.
Такую помощь получат производители медицинского, музыкального и электрического оборудования, музыкальных инструментов, косметики, ювелирных изделий, пищевой, химической и сувенирной продукции.
Всего в этом году поддержку по размещению на ведущих мировых торговых площадках получили свыше 150 компаний-экспортеров Москвы.
Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, правительство столицы активно поддерживает экспортеров в выходе на площадки мировой электронной коммерции.
"В 2020 году премиальные аккаунты на Europages.com получили 100 экспортно ориентированных компаний Москвы, и еще 50 предприятиям помогли открыть магазины на маркетплейсе Ebay.com", – заключил Фурсин.
Ранее стало известно, что цифровая платформа для столичных предприятий-экспортеров появится в 2021 году. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что в последнее время растет интерес к московскому оборудованию связи и телекоммуникаций.
По словам Ефимова, в 2020 году объем экспорта оптоволоконных кабелей вырос на 79% по сравнению с 2019 годом и составил 1,74 миллиона долларов. Кроме того, оборудование для строительства линий связи, которые создаются в Москве, также привлекает интерес зарубежных партнеров.
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