Цифровая платформа для столичных экспортеров появится в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цифровая платформа для столичных предприятий-экспортеров появится в 2021 году, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что в последнее время растет интерес к московскому оборудованию связи и телекоммуникаций. По словам Ефимова, в 2020 году объем экспорта оптоволоконных кабелей вырос на 79% по сравнению с 2019 годом и составил 1,74 миллиона долларов. Кроме того, оборудование для строительства линий связи, которые создаются в Москве, также привлекает интерес зарубежных партнеров.

"Для облегчения коммуникации между предприятиями-экспортерами и их покупателями уже в следующем году заработает новая цифровая платформа. Список покупателей будет формироваться из базы Центра поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития "Моспром", – подчеркнул Ефимов.

Он сообщил, что она выступит в качестве агрегатора зарубежных тендеров. Кроме того, на платформе будет представлена актуальная аналитика высокого качества. С ее помощью можно будет сократить время и расходы, которые затрачиваются предприятием для выхода на зарубежный рынок.

Генеральный директор завода "Связьстройдеталь", где разрабатывалась платформа, Алексей Анисимов отметил, что в настоящее время исследования, которые находятся в открытом доступе, дают лишь общую информацию об отрасли или товарных группах, однако не содержат сведений о перспективах конкретных товаров.

"Мы прогнозируем, что проведение качественных рыночных исследований в разрезе конкретного товара обеспечит рост объемов экспорта нашей компании в 1,5–2 раза в перспективе 3–5 лет", – сказал Анисимов.

Сообщается, что наиболее перспективными направлениями экспорта телекоммуникационной отрасли для Москвы являются Нидерланды, Франция, Польша и Норвегия. Общее число столичных импортеров оптоволокна уже превысило 20 стран.

Ранее стало известно, что экспортно ориентированные предприятия Москвы выберут международные выставки для участия в 2021 году. В итоговый перечень, из которого выбирали компании, вошли более 20 мероприятий. Участие в них будет профинансировано бюджетом столичного правительства.