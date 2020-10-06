Несырьевой экспорт московских компаний увеличился на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы по итогам первых семи месяцев года составил 18,3 миллиарда долларов, передает портал мэра и правительства Москвы.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос более чем на треть. При этом в 2019 году этот же показатель был примерно в пять раз ниже.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, столица продолжает лидировать среди регионов по данному показателю. Доля Москвы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4 процента.

Вице-мэра Владимир Ефимов добавил, что в разрезах отраслей промышленный экспорт Москвы вырос на 35 процентов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 процентов.

Крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.

В число лидирующих отраслей в столичном ННЭ в первые семь месяцев этого года вошли продукты питания и неметаллические материалы и изделия.

Ранее стало известно, что столичный экспорт в Восточную Азию составил 1,43 миллиарда долларов за 2020 год, на 20 процентов превысив аналогичный показатель прошлого года.