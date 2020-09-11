Экспорт столичной продукции в Восточную Азию вырос на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный экспорт в Восточную Азию составил 1,43 миллиарда долларов за 2020 год, на 20% превысив аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он сообщил, что городские предприятия экспортировали свою продукцию в пять восточноазиатских стран. Речь идет о Китае, Монголии, Северной и Южной Корее и Японии.
"Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – отметил Ефимов.
Лидерами общего экспорта московской продукции стали Китай, Великобритания, США и Казахстан. В Поднебесную свыше 30% экспорта состояло из механического оборудования и техника. Кроме того, в эту страну Москва ввозила продукты питания, полиэтилен и полипропилен.
Спрос в Китае на московскую продукцию вырос почти на 24% во многом из-за закрытия предприятий в связи с коронавирусом. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в 16 раз увеличился экспорт товаров фармацевтической отрасли из Москвы в Японию.
"Причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии", – отметил Прохоров.
На рынках Южной Кореи большим спросом пользуется продукция машиностроительной отрасли Москвы. Также более чем на 50% увеличились объемы экспорта продовольственных товаров, на 21,7% – средств для макияжа и ухода за кожей.
Экспорт в КНДР состоял преимущественно из лекарств и шин. В Монголии из московской продукции больше всего были востребованы препараты, продукты и механическое оборудование.
Ранее в столице открыли прием заявок на субсидии и гранты для городских экспортеров. Подать заявку можно до 30 октября. Экспортная субсидия направлена на покрытие расходов на реализацию товаров, услуг или результатов интеллектуального труда за рубежом.
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