Экспорт столичной продукции в Восточную Азию вырос на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный экспорт в Восточную Азию составил 1,43 миллиарда долларов за 2020 год, на 20% превысив аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он сообщил, что городские предприятия экспортировали свою продукцию в пять восточноазиатских стран. Речь идет о Китае, Монголии, Северной и Южной Корее и Японии.

"Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – отметил Ефимов.

Лидерами общего экспорта московской продукции стали Китай, Великобритания, США и Казахстан. В Поднебесную свыше 30% экспорта состояло из механического оборудования и техника. Кроме того, в эту страну Москва ввозила продукты питания, полиэтилен и полипропилен.

Спрос в Китае на московскую продукцию вырос почти на 24% во многом из-за закрытия предприятий в связи с коронавирусом. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в 16 раз увеличился экспорт товаров фармацевтической отрасли из Москвы в Японию.

"Причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии", – отметил Прохоров.

На рынках Южной Кореи большим спросом пользуется продукция машиностроительной отрасли Москвы. Также более чем на 50% увеличились объемы экспорта продовольственных товаров, на 21,7% – средств для макияжа и ухода за кожей.

Экспорт в КНДР состоял преимущественно из лекарств и шин. В Монголии из московской продукции больше всего были востребованы препараты, продукты и механическое оборудование.

Ранее в столице открыли прием заявок на субсидии и гранты для городских экспортеров. Подать заявку можно до 30 октября. Экспортная субсидия направлена на покрытие расходов на реализацию товаров, услуг или результатов интеллектуального труда за рубежом.