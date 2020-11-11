Экспортеры столицы выберут международные выставки для участия в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экспортно ориентированные компании столицы выберут международные выставки для участия в будущем году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Голосование продлится до 13 ноября в рамках программы поддержки конгрессно-выставочной деятельности экспортно ориентированных компаний "Сделано в Москве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Московский экспортный центр (МЭЦ) по итогам голосования включит в итоговый перечень свыше 20 мероприятий. Участие в них будет организовано за счет бюджета правительства Москвы.

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, компании могут выбрать наиболее интересные из 88 международных выставок в 24 отраслях, также они могут предложить свои.

"Результаты голосования передадут экспертной комиссии, и уже в декабре будет оглашен список из более чем 20 ведущих мировых мероприятий, на которых бренд Made in Moscow будет представлен в 2021 году", – приводятся в материале слова Фурсина.

Ранее сообщалось, что участники акселерационной программы GoGlobal смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США и Великобритании. Цель проекта, организованного Московским экспортным центром и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив, – ускорить выход на зарубежные рынки IT-компаний. Предприниматели имели возможность изучить иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж.

