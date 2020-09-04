Столичный бизнес начал поставлять товары во все ключевые регионы мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компании столицы продолжают наращивать поставки своей продукции за рубеж, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По данным аналитиков, на наибольшее число рынков в первые шесть месяцев 2020 года поставлялись машины, оборудование, транспортные средства и комплектующие, ювелирные изделия.

"Были охвачены все ключевые регионы: Европа и Азия, Ближний Восток и Африка, страны Латинской Америки, США, Закавказье и страны СНГ", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Специалисты уточнили, что 37% экспорта столичных транспортных средств в первом полугодии приходились на спецавтотранспорт. При этом большая часть экспортируемого транспорта специального назначения была оснащена рентгеновскими установками.

"В девять стран мира был экспортирован наш транспорт. Более 90 % таких поставок приходятся на Алжир", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Более подробную информацию о поддержке столичного экспорта можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что для столичных экспортеров организуют 20 бизнес-миссий до конца 2020 года. Они состоятся в режиме онлайн, так как деловая активность во всем мире до сих пор приостановлена из-за закрытых границ. Грузоперевозки при этом возобновились.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что число бизнес-миссий втрое превышает прошлогодний показатель. Предприниматели заключили контракты на поставку товаров и услуг на сумму почти полмиллиарда рублей.