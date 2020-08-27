Для столичных экспортеров до конца года проведут 20 бизнес-миссий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для столичных экспортеров организуют 20 бизнес-миссий до конца 2020 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, до конца этого года организует 12 бизнес-миссий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства", – сказано в сообщении.

Бизнес-миссии состоятся в режиме онлайн, так как деловая активность во всем мире до сих пор приостановлена из-за закрытых границ. Грузоперевозки при этом возобновились

"Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях. Несмотря на то, что границы многих стран остаются закрытыми, компании из Москвы участвуют в международных переговорах и обсуждают экспортные контракты. Три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди еще 12", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что до конца года столичные компании из разных отраслей смогут принять участие в бизнес-миссиях с партнерами из Германии, Турции, Китая и других стран, а также получат возможность презентовать свою продукцию.

Центр "Моспром" департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы проведет восемь предпродажных мероприятий в формате MatchMaking с зарубежными покупателями. Они направлены на средних и крупных промышленных производителей.

Во время каждого мероприятия специалисты центра изучают конкурентные преимущества продукции, осуществляют их верификацию, а также занимаются актуальным анализом целевого рынка.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что для крупных производителей только с начала года было проведено свыше 330 бизнес-встреч, из них 10 были организованы в этом году с партнерами из Индии, стран Ближнего Востока и СНГ. До конца года центром будет проведено еще восемь.

"В ходе подобного формата переговоров удается не только определить первоначальный взаимный интерес, представить преимущества московской продукции, но и обсудить параметры потенциальной сделки, стоимость поставки и необходимые документы. Такой формат оказался очень перспективным, и мы рассматриваем возможность его внедрить в число регулярных мер поддержки как подготовительный этап перед выездом в страну", – рассказал Ефимов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что число бизнес-миссий втрое превышает прошлогодний показатель. Предприниматели заключили контракты на поставку товаров и услуг на сумму почти полмиллиарда рублей.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Целью проекта является сохранение лидерства города по объемам экспорта среди регионов России, а также увеличение количества столичных экспортеров.

