Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий

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Сергей Собянин рассказал, как город помогает экспортерам завоевывать зарубежные рынки, и представил новые решения для поддержки предприятий. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.

По словам Собянина, объемы экспорта столичных предприятий в 2020 году выросли на 31%. В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ превысил 161 миллиард долларов, почти четверть этого объема – 39,86 миллиарда долларов – обеспечила столица.

Мэр объяснил, что высокие показатели Москвы обусловлены поддержкой столичной промышленности и процессом новой индустриализации.

"В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен экспортный кешбэк – грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 миллионов рублей). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт", – рассказал Собянин.

Помимо этого, градоначальник высоко оценил создание для потенциальных экспортеров бесплатных аккаунтов на мировых торговых площадках Alibaba.com, Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. Ожидается, что свою роль сыграет и размещение товаров московских производителей в Duty Free городских аэропортов.

Среди компаний, которые вышли на мировой рынок благодаря субсидиям столицы, Сергей Собянин отметил организацию "Терминальные технологии", поставщика высокотехнологичной продукции и мобильных приложений ООО "Фрифлекс", компанию "АЛЛЮРЪ", которая продает за рубеж технику для производства крафтового шоколада, и другие предприятия.

В целом, по словам мэра, столичная продукция поступает в 183 страны мира. В число импортеров продукции "Made in Moscow" даже вошли Китай, США, Германия и Япония. Для экспорта Москвы характерны механическое оборудование, техника и компьютеры, автомобили, химическая продукция, а также конфеты, напитки и мясные деликатесы.

Собянин уточнил, что объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в 7 раз – почти до 500 миллионов рублей. Выросло и число компаний, получивших поддержку от города – сразу в 5 раз.

Российский экспортный центр со ссылкой на гендиректора Веронику Никишину в феврале представил доклад, согласно которому объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом. В итоге он увеличился до 161,3 миллиарда долларов.