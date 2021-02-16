Сергунина: в дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары под брендом Made in Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В магазинах дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары 20 московских производителей под брендом Made in Moscow. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, купить можно будет шоколад, пастилу, мармелад, снеки, экологичную косметику. Эта продукция появится на стендах "Сделано в Москве" до конца февраля.
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что программа будет действовать один год.
"Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Отбором участников программы занимался Московский экспортный центр (МЭЦ), он же возьмет на себя расходы, связанные с размещением в аэропорту.
Участников программы на конкурсной основе отбирал Московский экспортный центр (МЭЦ). Благодаря ей товары столичных компаний станут более узнаваемы: в аэропорту они смогут дополнительно привлечь внимание представителей международного бизнеса. Расходы, связанные с размещением в аэропорту, МЭЦ возьмет на себя.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, 13 компаний относятся к пищевой промышленности, четыре производят сувениры, а еще три – косметику.
"Правительство Москвы берет на себя все расходы по размещению их товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года", – приводятся в материале его слова.
Ожидается, что представленная продукция получит дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов.
Заявки на участие в программе принимали до 15 декабря прошлого года. Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юрлица или ИП не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки. Также участники должны быть московскими налогоплательщиками, не имеющими задолженностей по обязательным платежам.
Ранее сообщалось, что еще более 50 компаний-экспортеров получат поддержку города по размещению на зарубежных электронных площадках. Такое решение приняли конкурсные комиссии МЭЦ. Бесплатные премиальные аккаунты на ведущей B2B-площадке Europages.com появятся у 33 компаний из 13 отраслей. Отмечается, что это один из крупнейших мировых маркетплейсов, у которого свыше четырех миллионов уникальных посетителей в день. В нем зарегистрировано более трех миллионов поставщиков.
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