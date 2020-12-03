Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский экспортный центр (МЭЦ) отбирает участников для новой программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей, которые будут продаваться под логотипом Made in Moscow. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Размещение товаров на такой площадке говорит о высоком качестве продукции и будет полезно не только с точки зрения продаж, но и маркетингового продвижения. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что благодаря программе у столичных компаний появится возможность стать более узнаваемыми и получить дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов.

Предполагается, что МЭЦ возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Для зон с московской продукцией разработают специальный дизайн.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юрлица или ИП не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки. Также претенденты должны быть московскими налогоплательщиками, не имеющими задолженностей по обязательным платежам.

Принять участие в программе могут производители пяти категорий товаров: кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкоголя и сувениров, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что еще более 50 компаний-экспортеров получат поддержку города по размещению на зарубежных электронных площадках. Такое решение приняли конкурсные комиссии МЭЦ. Бесплатные премиальные аккаунты на ведущей B2B-площадке Europages.com появятся у 33 компаний из 13 отраслей. Отмечается, что это один из крупнейших мировых маркетплейсов, у которого свыше четырех миллионов уникальных посетителей в день. В нем зарегистрировано более трех миллионов поставщиков.