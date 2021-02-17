Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в прошлом году вырос на 4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом. В результате он составил 161,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте Российского экспортного центра со ссылкой на гендиректора Веронику Никишину.

"Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей Национального проекта", – сказала Никишина.

Подчеркивается, что, несмотря на все сложности, российскому экспорту несырьевых неэнергетических товаров в 2020 году удалось поставить рекорд.

В 2018 и 2019 годах итоговые показатели составляли 154,3 и 155,1 миллиарда соответственно.

В РЭЦ добавили, что основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Другим ключевым сегментом роста стал экспорт полиэтилена, показавший прирост по сравнению с 2019 годом на 449 миллионов долларов.

Еще в 2020 году аграрии России собрали второй по объему в истории страны урожай зерна в размере 133 миллионов тонн.

В организации пояснили, что пандемия привела к спросу на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства и медицинскую аппаратуру. Их поставляют российские производители.

Ранее ООН предупредила о возможном дефиците продуктов из-за пандемии. По словам спецпосланника, коронавирусные ограничения привели к закрытию множества продуктовых рынков, где фермеры продавали свою продукцию.