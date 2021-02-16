В Росстате рассказали о сферах с самыми высокими зарплатами

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В Федеральной службе государственной статистики рассказали, что зарплаты россиян в пандемию коронавируса существенно сократились, сообщает News.ru.

В ноябре средняя номинальная начисленная зарплата в РФ составила 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (46,2 тысячи рублей), следует из информации Росстата.

По данным ведомства, в ряде сфер замечены особенно высокие показатели. В первую очередь речь идет о добыче нефти и газа, где зарплата в районе 116,5 тысячи рублей. На второй позиции добыча металлических руд со 106 тысячами рублей в месяц. На третьем месте финансовая и страховая деятельность с окладом в 96,7 тысячи рублей.

Следом идут отрасли производства табачных изделий и добычи полезных ископаемых. Там зарплата составляет 94,6 и 89,7 тысячи рублей соответственно.

"При этом число работников в нефтегазовой сфере не растет, а наоборот, даже в некоторых отраслях сокращается. Например, если шахтеров на начало 90-х годов было 700 тысяч, то сейчас их не больше 50 тысяч", – подчеркнул проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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