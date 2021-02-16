Россияне рассказали, что их больше всего не устраивает в начальстве

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Россияне поделились факторами, которые их больше всего раздражают в общении с начальством, сообщает RT.

Согласно данным аналитиков сервиса "Работа.ру", 67% россиян довольны своими трудовыми отношениями с начальством. Но треть респондентов не устраивает их общение с руководством.

Одним из самых неприятных факторов россияне называли манипуляции. Такой вариант выбрали 36% участников опроса.

"Россияне говорили о манипуляциях с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объемов работ, задержек после рабочего дня или увольнения. Не считают своего начальника компетентным профессионалом 29%", – говорится в сообщении.

Не нравятся личные качества руководителей четверти респондентов, кроме того, об агрессии по отношению к подчиненным рассказали 24% опрошенных.

18% рассказали, что недовольны звонками и сообщениями от руководства в нерабочее время. 15% респондентов отметили нежелание начальства их повышать, а 7% пожаловались на сплетни со стороны руководителя.

Ранее сообщалось, что четверть россиян верит, что их начальник не подходит им по знаку зодиака. Проявляется это в отсутствии симпатии со стороны руководства и отказе в повышении.