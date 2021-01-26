Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самыми востребованными специалистами в условиях пандемии стали менеджеры по продажам. Для соискателей открыто порядка 1,5 тысячи вакансий. Соответствующее исследование провело Национальное агентство развития квалификаций совместно с ВЦИОМ, опираясь на данные порталов hh.ru, "Работа в России", SuperJob.
Также наиболее ценятся сейчас представители сферы продаж, строительства, логистики и медицины.
На втором месте рейтинга расположилась должность продавца-консультанта (1 377 вакансий), на третьем – продавца-кассира (854 вакансии).
Операторы колл-центра (823 вакансии) заняли четвертую строчку рейтинга, менеджер по работе с клиентами (804 вакансии) – пятую, передает "Российская газета".
Кроме того, спросом пользуются разнорабочие, кладовщики, грузчики, торговые представители, бухгалтеры, комплектовщики, повара, водители, сборщики заказов, медсестры, уборщики, подсобные рабочие.
При этом самую высокую зарплату работодатели готовы платить электросварщикам, газорезчикам, монтажникам, инженерам. В частности, электросварщику 5/6 разряда в среднем предлагают 135 тысяч рублей в месяц, сварщику ручной сварки – 130 тысяч, а машинисту автомобильного крана – 100 тысяч.
Ранее сообщалось, что в России мужчины в среднем работают по 6 часов 27 минут в день, а женщины – 4 часа 30 минут. Самые "трудолюбивые" мужчины живут в Камчатском крае. В день они работают по 8 часов 16 минут. При этом женщины больше всего уделяют внимания работе на Чукотке – 7 часов 10 минут.
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