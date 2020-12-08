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Общество

08 декабря, 22:06

Россияне назвали преимущества удаленной работы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные опроса "Лаборатории Касперского".

Из опроса также следует, что больше половины россиян (55%) ценят дистанционный режим за возможность одеваться удобно. Еще 53% опрошенных любят удаленный формат работы за возможность проснуться за несколько минут до начала рабочего дня.

Ранее стало известно, что более половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет предпочитают вакансии с возможностью получать зарплату каждый день. 53% опрошенных выбрали такую опцию в качестве дополнительного бонуса при поиске работы.

Также 27% соискателей хотели бы работать удаленно, а 18% заинтересованы в медицинской страховке. Для части респондентов оказался важен оплачиваемый обед (8%) и возможность взять дополнительный выходной (7%).

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