Россияне назвали главный недостаток удаленной работы

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Россияне назвали основные недостатки удаленной работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование "Райффайзенбанка".

По имеющимся данным, большинство россияне заметили стирание граней между работой и личной жизнью. На такую проблему обратили внимание более половины опрошенных – 56%.

Кроме того, 51% респондентов не может сосредоточиться в домашней среде, так как имеется множество отвлекающих факторов. 40% опрошенных столкнулись со сложностями технического оснащения для работы.

Еще 28% россиян недовольны отсутствием дома рабочего пространства. Это мешает работникам уединиться.

Добавляется, что многие россияне пожаловались на отсутствие профессиональной экспертизы коллег и чувство одиночества.

Опрос проводился с 15 по 19 октября. В нем поучаствовали 5,2 тысячи жителей РФ, проживающие в 9 городах-миллионниках и работающие в офисе.

Ранее режим удаленной работы продлили в Москве до конца ноября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с переходом на удаленку пассажиропоток в общественном транспорте города снизился примерно на 40%.