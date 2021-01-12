Аналитики рассказали, сколько часов россияне работают на самом деле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие россияне из тратят на работу гораздо меньше отведенных по законодательству РФ восьми часов, сообщает "News.ru".

По данным аналитиков Росстата, в России мужчины в среднем работают по 6 часов 27 минут в день, а женщины – 4 часа 30 минут. Речь идет о гражданах старше 15 лет.

Самые "трудолюбивые" мужчины живут в Камчатском крае. В день они работают по 8 часов 16 минут. А также в Ямало-Ненецком автономном округе – 8 часов 6 минут и в Московской области – 7 часов 54 минуты. Меньше всего представители сильного пола трудятся в Чечне – 4 часа 53 минуты, Ингушетии – 4 часа 9 минут и в Республике Тыва – 3 часа 28 минут.

При этом женщины больше всего уделяют внимания работе на Чукотке – 7 часов 10 минут, в Магаданской области – 6 часов 39 минут и в Ямало-Ненецком автономном округе – 6 часов 17 минут. Меньше всего они трудятся в Чечне – 2 часа 7 минут, Ингушетии – 2 часа 33 минуты и в Карачаево-Черкесии – 2 часа 43 минуты.

В Москве мужчины работают по 7 часов 23 минуты, женщины – по 5 часов 21 минуту.

Профессор Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова подчеркнула, что иногда продуктивность двухчасового рабочего дня может быть выше, чем десятичасового. Специалист отметила, что нормальной ситуацией является, когда из восьми заявленных часов человек трудится около пяти, а остальное время использует для наблюдения, обмена опытом, общения с коллегами и на отдых.

Профессор добавила, что на продуктивность влияет планирование – чем четче и правильнее расставлены приоритеты, тем более плодотворной окажется работа. При этом не стоит выполнять одновременно несколько задач.

"Еще одно направление для повышения своей эффективности – это выстраивание правильных отношений с коллегами, при которых сотрудник сможет избегать манипуляций со стороны окружающих. Манипуляции, порой даже неосознаваемые, направлены на то, чтобы использовать человека в своих целях, а именно его время, компетенции. Умение сказать нет манипулятору и способность уклониться от навязываемых ролей очень помогают разумно использовать рабочее время по его прямому назначению", – добавила Яхонтова.

По ее словам, на работу также влияет зависимость от телефона. При этом отказ от привычки постоянно проверять мессенджеры и соцсети позволит освободить много времени для работы. Также это поспособствует живому общению с коллегами.

Кроме того, снижению продуктивности могут способствовать излишние совещания, а также подготовка большого количества отчетов.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что в работе можно придерживаться принципа Парето, в котором говорится, что 20 процентов усилий дают 80 процентов результата. Специалист советует фокусировать свое внимание на первоочередных задачах. При этом у сотрудника должна быть высокая мотивация. Однако переусердствовать с работой также не стоит.

"За трудоголизмом зачастую скрывается нежелание идти домой, например. У людей могут быть плохие отношения или какие-то страхи быть неуспешными. То есть нужно анализировать, что стоит за твоим трудоголизмом. И самому понять, что у тебя есть много сфер в жизни – работа, любовь, секс, здоровье, личное развитие", – отметил Денисов-Мельников, добавив, что в жизни стоит развивать все сферы.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (55%) ценят дистанционный режим за возможность одеваться удобно. Еще 53% опрошенных любят удаленный формат работы за возможность проснуться за несколько минут до начала рабочего дня.

