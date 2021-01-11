Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале. После этого последуют длинные выходные, пишет РИА Новости.

В Роструде отметили, что изменения в рабочем графике будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Уточняется, что шесть рабочих дней последуют с 15 по 20 февраля. Это произойдет из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

При этом на следующей неделе жителей РФ ожидает три рабочих дня – с 24 по 26 февраля.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают семь коротких рабочих недель в 2021 году. При этом длинная рабочая неделя в наступившем году будет лишь одна.

В преддверии Нового года президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Он выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать только на региональном уровне.