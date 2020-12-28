Эксперт рассказал, на какие профессии упадет спрос в ближайшие 10 лет

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Внедрение цифровых технологий, электронного документооборота и беспилотного транспорта серьезно снизит востребованность некоторых профессий в ближайшее десятилетие, заявил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Об этом сообщает RT.

По его словам, одной из таких профессий станет бухгалтерская, так как активный переход фискальных органов на электронные способы ведения документации уже начался, а пандемия его только ускорила. В связи с этим потребность в специалистах, ведущих первичную бухгалтерию, будет снижаться.

"Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь "своего" главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью", – отметил Захаров.

По оценке эксперта, такая же участь ждет и менеджеров по кадровому делопроизводству, поскольку переход на электронный документооборот затронет и эту отрасль.

Кроме того, по мнению Захарова, менее популярной станет и профессия таксиста, поскольку уже в ближайшие годы следует ожидать начала введения в коммерческую эксплуатацию первых беспилотных такси в крупных городах России.

"Большинство с удовольствием пересядут на беспилотный транспорт. Это будет гораздо дешевле и намного безопаснее", – отметил он.

По этой же причине снизится востребованность водителей-дальнобойщиков, считает эксперт.

"Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", – пояснил Захаров.

Также аналитик предполагает, что современные технологии окажут влияние и на распространенность профессии преподавателя иностранных языков, поскольку для утилитарных целей электронные переводчики становятся все более и более эффективными.

Ранее сервис SuperJob установил, что около трети российских организаций освободят своих сотрудников от работы 31 декабря. Специалисты также выяснили, что 28% организаций приняли решение в последний день 2020 года сократить рабочий график на один час. При этом в каждой десятой компании рабочий день будет коротким – до 14:00 или 15:00.