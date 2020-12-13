Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большая часть россиян заявили, что с переходом на удаленную работу их график стал ненормированный, но при этом значительно уменьшились расходы на транспорт и питание, передает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса исследователи также выяснили, что россиян удаленный формат работы радует в том числе из-за возможности работать в любом месте, появления больше свободного времени и уменьшения стрессовых ситуаций. Помимо этого, респонденты отвечали, что дистанционная работа дает возможность им больше уделять внимание семьей и не соблюдать положенный дресс-код.

При этом некоторые участники опроса заявили, что с переходом на такой формат работы они начали испытывать сложности в общении с коллегами, чувствуют постоянное отвлечение от рабочего процесса дома, а также обнаружили ряд проблем со здоровьем из-за сидячего образа жизни.

Ранее "Лаборатория Касперского" провела собственный опрос по отношению россиян к удаленной работе, выявив, что каждый десятый сотрудник на удаленке любит такой формат из-за возможности работать без одежды.

Из опроса также следует, что больше половины россиян (55%) ценят дистанционный режим за возможность одеваться удобно. Еще 53% опрошенных любят удаленный формат работы за возможность проснуться за несколько минут до начала рабочего дня.

