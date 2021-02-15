ООН предупредила о возможном дефиците продуктов из-за пандемии

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Пандемия усилила риск возникновения продовольственного кризиса в бедных странах в 2021 году. Об этом в интервью британскому изданию Guardian рассказала спецпосланник ООН по продовольственным системам Агнес Калибата.
"Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", – отметила она.
По словам спецпосланника, коронавирусные ограничения привели к закрытию множества продуктовых рынков, где фермеры продавали свою продукцию. В результате их доходы резко сократились. Мировые продовольственные системы выдержали прошлогодний удар, но к началу 2021-го почти полностью исчерпали свои ресурсы, предупредила собеседница газеты.
"В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всем миру", – заключила Калибата.
Ранее в Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продовольствие. К ним отнесли ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках.
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