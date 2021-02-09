В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продовольствие

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Министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме, назвал ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках главными факторами скачка цен на продовольствие в России.

"В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом – ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре – декабре", – сказал он.

Отдельно министр отметил рост цен на мировых рынках, заявив, что государства – импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы.

"Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос", – добавил Решетников.

Однако министр отметил, что механизм госрегулирования цен на отдельные продовольственные товары при их подорожании должен применяться в экстренных случаях, и напомнил, что подобные поправки были внесены в закон о торговле.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что кабмин направит в регионы свыше 4,5 миллиарда рублей для сдерживания цен на хлеб и муку.

Он отметил, что в правительстве рассчитывают, что такая мера поможет производителям частично компенсировать затраты на закупку пшеницы, а хлебопекарным предприятиям – сократить издержки на реализацию продукции.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.