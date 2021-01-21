Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на хлеб и муку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кабмин направит в регионы свыше 4,5 миллиарда рублей для сдерживания цен на хлеб и муку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 миллиарда рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых", – передает ТАСС слова Мишустина.
Он отметил, что в правительстве рассчитывают, что такая мера поможет производителям частично компенсировать затраты на закупку пшеницы, а хлебопекарным предприятиям – сократить издержки на реализацию продукции.
В декабре власти заявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране, среди которых заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
В результате были установлены цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.
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