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Экономика

17:05

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Эксперты рассказали, подорожают ли бананы в России

Фруктовый дефицит: исчезнут ли бананы с полок магазинов в России
экономика магазины еда

Российские торговые сети при закупке бананов из Эквадора столкнулись с проблемами, пишут СМИ. Среди причин называют неурожай в республике, высокий спрос и задержки с поставками. Разбираемся, как это отразится на цене популярного фрукта и может ли он исчезнуть с прилавков магазинов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нас ждет дефицит?

Неурожай бананов в Эквадоре связан с неблагоприятными погодными условиями в республике, пишут СМИ. Подпортил ситуацию и вулкан Сангай, повредивший местные плантации. В итоге из-за неурожая, высокого спроса и задержек с поставками оптовая цена на бананы якобы выросла почти на 40%.

Источник в федеральной сети утверждает, что на рынке уже наблюдается нехватка бананов. Однако ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.

Эту информацию прокомментировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие торговые сети. В пресс-службе организации заявили, что благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран дефицита популярного фрукта в магазинах не ожидается.

Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок.
пресс-служба АКОРТ

В ассоциации подчеркнули, что запасы бананов у торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Придется платить больше?

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" подтвердили Москве 24 информацию о плохом урожае бананов из Эквадора.

"Предложение бананов на рынке сократилось из-за нестабильных поставок с Эквадора ввиду неурожая. При этом спрос на бананы среди населения зимой стандартно высокий. Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены", – рассказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

По его словам, на прошлой неделе основные сделки по продаже бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87–111 рублей за килограмм. Динамика может продлиться до апреля преимущественно в малых форматах торговли, которые закупаются через овощные базы.

Предложение бананов в федеральной сети зависит от той или иной страны-поставщика, так как крупнейшие розничные операторы имеют прямые контракты и не закупают продукцию в опте. В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен.
Дмитрий Востриков
исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"

В свою очередь, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в разговоре с Москвой 24 отметил, что ситуация с бананами из Эквадора преувеличена.

"Во-первых, у некоторых компаний собственные поставки бананов. Во-вторых, кроме Эквадора, есть еще ряд других стран, которые поставляют бананы. Соответственно, никаких заметных проблем на рынке пока не наблюдается", – сообщил Карпов.

Ситуация с ростом цен на бананы тоже преувеличена. В рознице мы сейчас видим бананы за 60 с небольшим рублей, что уже не совсем подтверждает информацию о повышении их стоимости.
Андрей Карпов
председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла

Кратковременный рост цен возможен на фоне временного отсутствия запасов продукции и повышенного спроса на нее, объясняет Карпов. Но как только товар разгружается и попадает на склады, особенно в случае со скоропортящимися продуктами, его стоимость кратковременно снижается.

"У ретейлеров есть категорийный менеджер, который отвечает за определенный товар. У него есть понимание, кто из поставщиков предлагает аналогичную продукцию. И если возникают какие-то сложности, то они быстро отрабатывают ситуацию с другими поставщиками. Таким образом, они получают объемы товара, дефицита на полках не возникает", – рассказал Карпов.

По словам эксперта, эквадорские бананы занимают заметный процент на российских прилавках. Однако с учетом того, что популярный фрукт в Россию импортируют порядка семи стран, доли среди них распределяются более-менее равномерно.

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