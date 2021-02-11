Российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Петров
Российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.
По данным газеты, причиной дефицита бананов стали неурожай в Эквадоре за счет неблагоприятных условий, высокий спрос на них, задержки с поставками и рост оптовых цен почти на 40%. При этом во "ВкусВилле" не исключили сохранения данной проблемы до апреля.
Согласно статистике Федеральной таможенной службы, в четвертом квартале прошлого года импорт бананов в страну сократился на 3,6% – до 391,2 тысячи тонн. В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%.
Старший аналитик "Газпромбанка" Марат Ибрагимов отметил, что продажи бананов очень чувствительны даже к небольшому изменению цен. При этом, по словам гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, бананы остаются самым популярным фруктом в стране по продажам.
Ранее сообщалось, что участники рынка картофеля выступили с предложением снизить требования для продукции в российских торговых сетях, допустив к продаже картошку более мелкого калибра, чтобы стабилизировать цены на нее как на товар класса "эконом".
По данным участников рынка, стоимость картофеля диаметром 25–55 миллиметров будет на 15–20% ниже цены калиброванного картофеля диаметром 50–70 миллиметров. Предполагается, что картошка "экономкласса" будет продаваться расфасованной в упаковках по 2,5, 3 и 5 килограммов.
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