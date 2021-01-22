В России предложили продавать картофель "экономкласса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Участники рынка картофеля выступили с предложением снизить требования для продукции в российских торговых сетях, допустив к продаже картошку более мелкого калибра, чтобы стабилизировать цены на нее как на товар класса "эконом". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу аппарата Картофельного союза Татьяну Губину.

В настоящее время ретейлеры выдвигают жесткие требования по отбору каждой партии картофеля, из-за чего фермеры сортируют его по размерам. По словам Губиной, поставка несортированных корнеплодов даст возможность экономить до 50% стоимость продукта на этапе его упаковки, что позволит стабилизировать цены.

По данным участников рынка, стоимость картофеля диаметром 25–55 миллиметров будет на 15–20% ниже цены калиброванного картофеля диаметром 50–70 миллиметров. Предполагается, что картошка "экономкласса" будет продаваться расфасованной в упаковках по 2,5, 3 и 5 килограммов.

Отмечается, что данное предложение Картофельный союз уже направил в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входит X5 Retail Group, "Магнит", Auchan и "Лента".

В Минсельхозе отметили, что реализация инициативы даст возможность увеличить предложение для потребителей, поэтому министерство обратилось в Минпромторг с просьбой ее поддержать.

Ранее Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры по сдерживанию цен на макароны, яйца и картофель. Вопросы ценообразования на базовые продукты питания рассмотрели 20 января на заседании Оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе.

Отмечалось, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов.