В произведенной в Ростовской области колбасе нашли возбудитель чумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Возбудитель африканской чумы свиней обнаружили в колбасе, произведенной в Ростовской области. Об этом сообщает "Экспресс газета".

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия уточнили, что наличие опасного возбудителя выявили в продукте от производителя ООО "Станица".

Также специалисты установили производителя сырья, из которого была произведена колбаса, и определили города, в которые была поставлена данная продукция.

В настоящее время на предприятии проводят внеплановую проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в колбасной продукции на складе в Великом Новгороде. Как рассказали в комитете ветеринарии региона, колбасу изготовили в Воронежской области. Вирус нашли в 14 килограммах готового продукта, который хранился в холодильнике склада.

Сообщалось, что на месте происшествия провели дезинфекцию. Зараженная продукция была сожжена.