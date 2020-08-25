Клиентов KFC перестали призывать облизывать пальцы из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от слогана "Пальчики оближешь" (It's Finger Lickin' Good) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Экспресс газета".
В компании подчеркнули, что этот шаг не повлияет на качество продукции. До настоящего момента слоган KFC использовался 64 года.
"Мы считаем – и с этим согласятся все, – что текущий год выдался не таким, как предыдущие. Поэтому в настоящий момент наш слоган выглядит не совсем подходящим. По этой причине мы объявляем паузу в его использовании", – говорится в заявлении компании.
В KFC не уточнили, как долго продлится пауза, но слоган планируют вернуть в подходящее время. На сегодняшний день слоган не используется в ряде стран Азии, Южной Африки, в Канаде и на Ближнем Востоке.
За последние сутки в России подтвердили 4 696 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 253 случая не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.
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