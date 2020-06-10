KFC откроет в Москве ресторан с роборукой для выдачи заказов

Фото: пресс-служба KFC
Сеть KFC откроет в столице свой первый цифровой ресторан. Особенностью заведения станут роборука для выдачи заказов и бесконтактная оплата, заявили представители компании.
Посетить его москвичи и гости столицы смогут, когда снимут ограничения на работу заведений общественного питания.
"В ответ на новые вызовы времени KFC готовит к открытию свой первый в мире "ресторан будущего", в основе концепции которого – минимизация контактов внутри помещения", – рассказали представители компании.
Отмечается, что новый ресторан будет "инкубатором инновационных идей и digital-решений для KFC". Он начнет работать в районе станции метрополитена "Бутырская". Оплатить заказ можно при помощи системы биометрической идентификации, банковской карты или смартфона, поддерживающего технологии Apple Pay или Android Pay, добавили в пресс-службе компании.
В том случае, если данные технические решения станут успешными, их распространят и на другие рестораны быстрого питания этой сети. Известно, что ограничения на работу ресторанов в городе снимут с 23 июня. Уточняется, что оплатить заказ наличными в новом ресторане также можно при помощи специального терминала.
Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России представила новые правила обслуживания клиентов. В ресторанах будет установлено частичное ограничение на вход, а между терминалами обслуживания и столами оборудуют защиту в виде пластиковых экранов.
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