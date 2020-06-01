В McDonald’s будут выдавать заказы только за стол

Фото: Агентство "Москва"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России представила новые правила обслуживания клиентов в соответствии с санитарными требованиями в условиях пандемии коронавируса, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, выдача заказов будет осуществляться только за стол. В ресторанах будет установлено частичное ограничение на вход, а между терминалами обслуживания и столами оборудуют защиту в виде пластиковых экранов.

Кроме того, в каждом ресторане будут стоять средства дезинфекции рук, которые поставят на входе на специально оборудованной станции. Потоки курьеров и гостей будут разведены в разные стороны.

Генеральный директор McDonald's в России Марк Карена сообщил, что высокие стандарты гигиены и качество продукции остаются важным приоритетом для его компании. В связи с этим будут установлены новые правила санитарной безопасности, при которых сохраняется "уникальная атмосфера гостеприимства" ресторанов компании.

"После тестирования нового формата безопасного McDonald’s на Арбате мы применим самые успешные решения в наших предприятиях по всей стране", – подчеркнул Карена.

В пресс-службе компании отметили, что первая точка будет открыта сразу после того, как столичные власти позволят ресторанам возобновить работу.

Ранее глава департамента торговли Алексей Немерюк сообщил, что открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер. В настоящий момент с 1 июня начали работу предприятия непродовольственной торговли и части бытовых услуг.

В Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев обозначил период, в рамках которого рестораны останутся закрытыми. Он отметил, что общепит не будет работать в период с 1 по 7 июня 2020 года. Воробьев сообщил, что в настоящий момент открытие ресторанов в регионе власти считают преждевременным и опасным.