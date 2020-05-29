Немерюк рассказал, когда в столице могут открыть рестораны и кафе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
"Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут для этого соответствующие условия", – сказал Немерюк в интервью ТАСС.
Он напомнил, что с 1 июня в столице возобновляется непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Соответствующее распоряжение сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в данный момент ведется разработка требований безопасности к предприятиям общепита. Они необходимы для того, чтобы обезопасить граждан в условиях сохранения рисков новой вспышки COVID-19.
Ранее о планах по открытию кафе и ресторанов в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он заявил, что точки общественного питания в регионе в период с 1 по 7 июня останутся закрытыми.
По последним данным, в России выявлен 379 051 случай COVID-19. При этом 150 993 человека полностью вылечились от инфекции, 4 142 – скончались.
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