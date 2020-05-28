Губернатор Подмосковья рассказал о планах по открытию кафе и ресторанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кафе и рестораны Подмосковья останутся закрытыми в период с 1 по 7 июня 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление губернатора области Андрея Воробьева.

"К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах. Считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным", – объявил губернатор в эфире телеканала "360". Аналогичное решение распространяется на торговые центры.

Ранее Воробьев объявил, что с 29 мая в регионе откроют для свободного посещения парки. Чтобы погулять там, жителям потребуется надеть маски.

Кроме того, послабления в части режима самоизоляции касаются работы магазинов строительных материалов. С 1 июня откроются центры госуслуг для физических лиц.

