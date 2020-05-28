В Минздраве Подмосковья не исключили вторую волну COVID-19 в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В министерстве здравоохранения Московской области допустили, что в сентябре возможна вторая волна коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила глава ведомства Светлана Стригункова.

"Ожидаем вторую волну к сентябрю месяцу, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды", – приводит РИА Новости ее слова.

Накануне сообщалось, что от COVID-19 в Подмосковье вылечилось более 6,4 тысячи человек. Все пациенты были выписаны из медучреждений после получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в области ситуация с коронавирусом стабилизировалась. На прошлой неделе в Подмосковье было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с COVID-19. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.